دورة توعوية لطلبة وطالبات المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية الكينية

بدأ فرع المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بكينيا، دورة توعوية لطلبة وطالبات المرحلة الإعدادية بالمدارس الحكومية، تستمر حتى نهاية شهر ديسمبر الجاري، بمسجد التجمع في العاصمة الكينية (نيروبي).



وصرح الشيخ محمد شريف عبد الوهاب عضو الفرع، وأحد المحاضرين بالدورة، اليوم الإثنين، بأن الدورة تستهدف تحصين النشء ضد الأفكار المتطرفة، وترسيخ قيم الوسطية، والاعتدال، والتسامح، والتعايش السلمي، ونبذ الأفكار المتطرفة المنحرفة.



وأشار إلى أنه يتم الاستعانة خلال الدورة بالكتب الأزهرية الصادرة عن قطاع المعاهد الأزهرية في مصر بتدريس أسس "الفقه الشافعي " والسيرة النبوية، والحديث النبوي الشريف.



يذكر أن هذه الدورة تقام يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، وتستمر فعالياتها حتي نهاية شهر ديسمبر الجاري، ويُحاضر فيها مجموعة من خريجي الأزهر في كينيا.