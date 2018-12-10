الغرف التجارية تشيد بقرارات السيسى فى منتدى إفريقيا

شارك فتحى مرسي، نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية لمحافظة البحيرة، فى مؤتمر "إفريقيا 2018"، تحت عنوان "القيادة الجريئة والالتزام الجماعي وتعزيز الاستثمارات البينية الإفريقية" بمدينة شرم الشيخ.



عقد المؤتمر تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور عدد من رؤساء دول وحكومات ووزراء من مختلف الدول الإفريقية، وشخصيات رفيعة المستوى من مجال الأعمال من المصريين والأفارقة وجميع أنحاء العالم بهدف تحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية.



وقال فتحى مرسى إنه حريص على المشاركة بالمؤتمر منذ دورته الأولى، ولكن تكمن أهميته هذا العام نظرا لكونه ينعقد في ظل تولي مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لعام 2018.



وأكد أن هذا المؤتمر يعد فرصة قوية لتحفيز الاستثمار في القارة الإفريقية ودعم وترويج الاستثمار بين العالم وإفريقيا من خلال مصر وذلك من خلال توفير فرص لعرض المشروعات الاستثمارية في هذه الدول، ومما لا شك فيه أن مصر أصبحت مؤهلة بقوة لجذب الكثير من الاستثمارات بعد تعديل قانون الاستثمار.