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الثقافة
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:21 م

وزيرة الثقافة: إعادة تشغيل مسارح الطليعة والعرائس والعائم مطلع 2019

الدكتورة إيناس عبد
الدكتورة إيناس عبد الدايم
أ ش أ
dostor.org/2430409

قررت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، إعادة تشغيل مسرحي العرائس والطليعة خلال يناير المقبل، وإعادة تشغيل المسرح العائم فبراير المقبل، على أن يحمل اسم القدير الراحل الفنان السيد راضي بعد افتتاحه.

وأكدت وزيرة الثقافة - في بيان اليوم الإثنين- أهمية تشغيل تلك المسارح بعد الانتهاء من أعمال الصيانة والتجديد، باعتبارها إضافة جديدة للبنية الثقافية المصرية.

وأوضحت أن القرار تم اتخاذه بعد الاجتماع الذي عقدته مع الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح، واللواء رشدي عامر مسئول جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، للاطلاع على آخر المستجدات الخاصة بأعمال الصيانة والتطوير ووضع حلول نهائية لجميع العقبات استعدادًا للافتتاح.

وأعربت وزيرة الثقافة عن سعادتها بإعادة انضمام ثلاثة من أعرق المسارح المصرية إلى منظومة العمل، منوهة بالدور التنويري للمسارح بما يسهم في بناء الإنسان والارتقاء بالمجتمع، مشيرة إلى أنه جارٍ إعداد مجموعة من العروض الجادة التي تحمل العديد من القيم السامية والمعاني النبيلة لتقديمها بعد الافتتاح.

يذكر أن مسارح (العرائس، الطليعة والعائم) كانت قد توقفت عن استضافة العروض بسبب أعمال التجديد والتطوير التي أوشكت على الانتهاء، حيث تم تزويدها بعدد من أحدث التقنيات الفنية، إلى جانب تجهيزات تناسب ذوي القدرات الخاصة.

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