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سياسي
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:21 م

رئيس النواب: عشوائية تراخيص المحال ارتبطت بالانفلات الأمني

الدكتور على عبد العال،
الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب
كريمة أبو زيد و السيد السعدني
dostor.org/2430408

قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن عشوائية تراخيص المحلات في مصر ارتبطت بالانتخابات المحلية والنيابية طوال الفترة الماضية، ومعها حالة الانفلات الأمني التي تمت إبان 25 يناير 2011، حيث تم فتح العديد من المحلات دون أي تراخيص، وجاء ذلك في الجلسة العامة للبرلمان، لمناقشة تعديلات قانون المحال التجارية.

وأكد أن هذا القانون سيقضى على عشوائيات التراخيص، ويعمل على التسهيل في الإصدار، والذى وصل للإخطار، مشيرا إلى أن هذه العشوائية لا بد أن تواجه بالقانون، قائلا: هذا القانون مهم جدا.

واستشهد "عبدالعال" بنسبة العشوائية في محافظتي القاهرة والجيزة، حيث يوجد نسبة 80% من المحال بها دون أى تراخيص.

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