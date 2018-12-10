المفوضية الأوروبية لبريطانيا: لن نعيد التفاوض على "بريكست"

قالت المفوضية الأوروبية اليوم الإثنين، إنها لن تعيد التفاوض على اتفاق خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أن توصلت إليه مع رئيسة الوزراء تيريزا ماي.



وقالت متحدثة باسم المفوضية للصحفيين "لدينا اتفاق على الطاولة" مؤكدة موقفًا عبر عنه من قبل رئيس المفوضية جان كلود يونكر حينما قال "لن نعيد التفاوض".



وأضافت المتحدثة أن التكتل مستعد "لكل السيناريوهات" مشيرة إلى أن يونكر تحدث هاتفيًا مع ماي أمس الأحد، يأتي ذلك قبل يوم من موعد مقرر لتصويت البرلمان البريطانى على الاتفاق.