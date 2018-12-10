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فن
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 02:17 م

محمد إمام فى عزبة المسلمى لتصوير "لص بغداد"

الفنان محمد إمام
الفنان محمد إمام
أمير محمد خالد
dostor.org/2430404

يتواجد الفنان محمد إمام في عزبة المسلمي بصحبة أسرة فيلمه الجديد "لص بغداد" الذي يقوم بتصويره حاليا ليخوض به سباق عيد الفطر المقبل، حيث يقوم بتصوير عدد من مشاهد الأكشن والمطاردات هناك بصحبة عدد من الفنانين أبرزهم، ياسمين رئيس ومحمد عبدالرحمن.

وسينتهي مخرج العمل أحمد خالد موسي من هذا الديكور خلال يومين وسينتقلون بعدها إلى شوارع وسط البلد لتصوير عدد من المشاهد هناك.

ويعد هذا الفيلم هو التجربة الأولى التي تجمع كلًا من محمد إمام وياسمين رئيس، وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والأكشن.

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