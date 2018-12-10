"الغذاء"الكويتية توصي بحظر استيراد منتجات غدائية من 6 دول

أوصت الهيئة العامة للغذاء والتغذية الكويتية اليوم الإثنين، بفرض الحظر عن استيراد مواد ومنتجات غذائية من 4 دول ورفع الحظر عن استيرادها من دولتين.



وقال أمين سر اللجنة العليا لسلامة الأغذية في الهيئة المهندس عادل السويط - في بيان اليوم الإثنين- إن اللجنة العليا أوصت خلال اجتماعها الـ14 للعام الحالي، مشيرا إلى أن وزارة التجارة والصناعة الكويتية قررت الحظر على استيراد منتج الخس الروماني من الولايات المتحدة، بسبب تفشي بكتيريا "الإشريكية القولونية"، وحظر استيراد جميع أنواع لحوم الماعز، والأبقار، والأغنام الطازجة، والمبردة، والمجمدة، بكافة أنواعها ومنتجاتها ومشتقاتها من إيطاليا، ناميبيا،أوكرانيا، والمجر بسبب تفشي مرض الجمرة الخبيثة.



وأوضح أنها قررت حظر استيراد جميع أنواع لحوم الطيور بكافة أنواعها ومشتقاتها ومنتجاتها، وبيض المائدة، فيما عدا المعالجة حراريا على درجة حرارة 70 درجة مئوية من إيران بسبب تفشي مرض انفلونزا الطيور شديدة الضراوة.