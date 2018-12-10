القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
عالم
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:31 م

منظمة التحرير تعقد اجتماعًا لبحث الخطوات الفلسطينية المقبلة

الفلسطينية حنان
الفلسطينية حنان عشراوي
أ ش أ
dostor.org/2430339

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، ستعقد اجتماعا لها، الخميس المقبل، لدراسة وبحث الخطوات الفلسطينية المقبلة، وخاصة على ضوء التحركات الأمريكية الأخيرة في الأمم المتحدة لإدانة النضال الفلسطيني.

وأضافت عشراوي في تصريح لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية اليوم الاثنين، ان اللجنة ستبحث في آليات تنفيذ قرارات المجلس المركزي حول العلاقة مع الولايات المتحدة وإسرائيل وملف المصالحة الوطنية، مشددة على ضرورة اتخاذ خطوات حقيقية لإنهاء الوضع المأساوي في قطاع غزة، الذي تستغله أمريكا وإسرائيل.

وأوضحت أن هناك مجموعة من اللجان المنبثقة لتنفيذ قرارات المجلس المركزي قدمت عدة أوراق واقتراحات وأفكار تتعلق بآلية تنفيذ وتطبيق قرارات المركزي بما لا يضر بالقضية الفلسطينية دون أن يكون تنفيذ أي من هذه القرارات يغلق أبوابا أخرى على فلسطين.

وحذرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير من الهجمة الشرسة على القضية الفلسطينية وخطورة المرحلة التي تمر بها، داعية إلى رص الصفوف والتصرف بحكمة ودراية وبذكاء أمام الهجمة الأمريكية الإسرائيلية.

وحول المؤتمر الدولي أشارت عشراوي إلى استمرار الاتصالات مع عدة دول وخاصة فرنسا التي دعت لهذا المؤتمر، إلا أن هذه الاتصالات أو المشاورات ما زالت في مراحلها الأولى، مشيرة إلى أن المطلوب من دول العالم ليس فقط إصدار بيانات حول حل الدولتين بل الاعتراف بدولة فلسطين وتقديم الدعم لذلك على ضوء المعادلة الأمريكية الإسرائيلية الجديدة.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ 4 أيام

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ أقل من شهر

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

الآن

"الأسد": دولة خليجية وقفت معنا السنوات الماضية

"ترامب" يوافق على زيادة ميزانية الدفاع الأمريكية

الأرصاد: الطقس غدًا شديد البرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21

القوات المسلحة تحذر من استيراد أو تصنيع ملابس شبيهة بالملابس العسكرية

ads
الأكثر قراءة

"الأسد": دولة خليجية وقفت معنا السنوات الماضية

مصرع عروسين اختنقا في الحمام بعد أيام من زفافهما بأسيوط

اليوم.. الحكم فى استئناف بوسى على اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد

القوات المسلحة تحذر من استيراد أو تصنيع ملابس شبيهة بالملابس العسكرية

ألبومات الصور

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

نجم الساعة

الشيخ إبراهيم.. كفيف يقود «سيارة شروكي»: «كنت مطرب لمدة 30 سنة.. ومبارك كرّمني»

الأكثر قراءة

"الأسد": دولة خليجية وقفت معنا السنوات الماضية

مصرع عروسين اختنقا في الحمام بعد أيام من زفافهما بأسيوط

اليوم.. الحكم فى استئناف بوسى على اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد

القوات المسلحة تحذر من استيراد أو تصنيع ملابس شبيهة بالملابس العسكرية

كشكول

«استخدام السماد العضوي في تسميد القمح» دراسة بحثية بزراعة المنوفية

«فاعلية العلاج الأسري في خفض معدلات الانتكاسة» دكتوراه بآداب الزقازيق

«الإسكندرية» تفوز بـ 6 مشروعات بمجالات الطاقة والمياه بالتعليم العالي

منطقة بني سويف الأزهرية تفوز ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة

بالصور.. انطلاق الحملة القومية «100 مليون صحة» بجامعة المنيا

الأمصار

في عامه السبعين.. اليوم العالمي لحقوق الإنسان يتصدر "تويتر"

لاتفيا.. "سانتا كلوز" يساعد الأطفال المصابين بأمراض الجهاز الحركي

رونالدو يتحدى ميسي.. ويكشف سرا عن مارسيلو وريال مدريد

من باريس إلى برلين.. تعطل حركة القطارات في ألمانيا

في ذكرى الانتصار على داعش.. عبد المهدي: العراق لن يكون ممرا للإرهاب

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

حب الحلوى في الطفولة قد يؤدي إلى إدمان الكحول

زيادة كبيرة في الطلب على الأسلحة الروسية

عيب خطير يهدد المقاتلة الأغلى في العالم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

رواندا تسجل انخفاضًا في حالات الإصابة بالملاريا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎