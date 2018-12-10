أمير الكويت يعزي الرئيس السوداني في ضحايا تحطم طائرة"القضارف"

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح اليوم الإثنين، برقية عزاء إلى الرئيس السوداني المشير عمر حسن أحمد البشير، في ضحايا تحطم طائرة بولاية القضارف شرقي السودان، والذي أسفر عن وفاة عدد من المسؤولين ممن كانوا على متنها وإصابة آخرين.



وأعرب أمير الكويت - خلال البرقية -عن خالص تعازيه وصادق مواساته، سائلا المولى تعالى أن يتغمد ضحايا هذا الحادث الأليم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء، وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.



كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، ورئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، برقيتي عزاء مماثلتين إلى الرئيس السوداني.