المحافظ ومدير الأمن يشهدان جلسة إنهاء الثأر بين عائلتين بقنا

حضر اللواء عبدالحميد الهجان محافظ قنا؛ جلسة الصلح التي أنهت الخصومة بين عائلتين في قرية "الرزقة" بـ"أبوتشت".



وشارك بجلسة الصلح اللواء مجدي القاضي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية والدينية والشعبية، وكبار العائلات، وذلك في إطار تنفيذ سياسة المحافظة الخاصة بتحقيق الأمن والسلم الاجتماعي.



وأكد محافظ قنا خلال كلمته، أن المحافظة أحرزت تقدمًا كبيرًا في مجال الأمن والسلام الاجتماعي، حيث تم إنهاء الخصومة "الثأرية " المائة خلال الأربع سنوات الماضية، وهو مؤشر جيد على تغيّر ثقافات وأفكار أهالي المحافظة، نحو إنهاء الخلافات الثأرية بالصلح.. مشيرًا إلى أن ذلك ما كان ليتم لولا جهود رجال الأمن، وأعضاء لجنة المصالحات، والدور "التوعوي " لوسائل الإعلام ودور الثقافة، ومراكز الشباب، ووزارة التربية والتعليم، والجامعة، ودور العبادة.



ودعا إلى ضرورة تكاتف الجميع للوقوف في مواجهة "الثأر" وحل الخلافات بطريقة يسودها المنطق والتسامح، ووأد الفتنة في مهدها، مضيفا أن الخصومات الثأرية لها تأثيرات سلبية خطيرة على المجتمع، وتعوق مسيرة التنمية التي تقوم بها الدولة في كافة المجالات.



ومن جانبه أكد اللواء مجدى القاضى، أن مديرية أمن قنا تولى اهتمامًا كبيرًا لملف "الخصومات الثأرية " وتعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع المحافظة، وأعضاء لجنة المصالحات، والقيادات الشعبية لإنهاء كافة الخلافات سلميًا، للوصول نحو "قنا خالية من الخصومات الثأرية ".. موجهًا الدعوة لجميع العائلات المتخاصمة بأن تنهى خصوماتها ليعم الأمن والسلام.