الخميس.. "الآثار" تفتتح معرضا فنيا بقصر محمد علي بالمنيل

يفتتح الدكتور مصطفي أمين مساعد وزير الآثار للشئون الفنية، صباح الخميس 13 ديسمبر 2018، معرضًا فنيًا تحت عنوان " ملتقي فناني الآثار الأول " وذلك في تمام الساعة الحادية عشر صباحًا بقاعة العرض الخاص بمتحف قصر الأمير محمد علي بالمنيل.



وقالت الدكتورة رشا كمال مدير عام إدارة التنمية الثقافية والتواصل المجتمعي، أن هذا المعرض هو الأول لعرض أكثر من 135 عملًا فنيًا قدمه 45 مشاركًا من العاملين بوزارة الآثار. وهو يهدف إلى إلقاء الضوء علي هؤلاء الموهوبين لإيجاد الآليات اللازمة لتوجيه موهبتهم لصالح العمل.



وأوضحت أن المعرض سوف يستمر حتى 23122018، وهو يعرض العديد من المجالات الفنية المختلفة مثل الرسم والتصوير والتصوير الفوتوغرافي والنحت والقصص المصورة ولوحات موزاييك وأشغال خشب وزجاج معشق وأشغال فنية وإشغال معادن وخزف ونسيج.



وأشارت إلى أنه من المقرر أن يتم تنظيم هذا المعرض في ديسمبر من كل عام.