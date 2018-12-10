ضبط مواد غذائية مجهولة المصدر فى حملات بالصالحية الجديدة

شنّت الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، حملات مكبرة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق، وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية، في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق، والتأكد من توافر السلع والمواد التموينية والبترولية؛ لتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.



وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة بإشراف اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، في محافظة الشرقية عن ضبط صاحب منفذ بيع اللحوم بالسوق التجارى لحيازته لحوما مجمدة مجهولة المصدر ودون بيانات بإجمالي 110٫5 كيلوجرام.



وضبط صاحب محل سوبر ماركت بالسوق التجارية بالصالحية الجديدة لحيازته لحوما مجمدة مجهولة المصدر، و15 طبق لحوم مفرومة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات.