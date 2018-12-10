إحباط بيع 21 طن سكر مجهول المصدر في أبوالنمرس

شنّت الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، حملات مكبرة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق، وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية، في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق، والتأكد من توافر السلع والمواد التموينية والبترولية؛ لتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.



وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة بإشراف اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط صاحب مصنع "بدون ترخيص" لتعبئة المواد الغذائية " سكر حر " كائن بدائرة مركز شرطة أبو النمرس لقيامه بتجميع كميات كبيرة من السكر مجهول المصدر وبدون بيانات وتعبئته بأوزان أقل من البيانات المدونة على العبوات ووضع عناوين وهمية مخالفة للحقيقة بعلامات تجارية غير مسجلة.



وعُثر داخل المصنع على 220 جوال سكر خام- 1000 باكتة سكر بإجمالى 21 طن سكر- 70 رول بلاستيك مدون عليه سكر مصرى فاخر.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات.

