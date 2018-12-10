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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:05 م

شاهيد كابور ينفى إصابته بمرض السرطان

شاهيد كابور
شاهيد كابور
منار أحمد
dostor.org/2430285

نفى ممثل بوليوود شاهيد كابور اليوم الإثنين؛ التقارير المتداولة عبر وسائل الإعلام الهندية، والتي تقول إنه يعاني من سرطان في المعدة.

وغرد الممثل البالغ من العمر 37 عامًا على تويتر قائلًا: "أنا بخير تمامًا، من فضلكم لا تصدقون الأشياء العشوائية".

بدأت التقارير التي تفيد بأن الشهيد تعاني من سرطان المعدة القيام بجولات على شبكة الإنترنت في الأسبوع الماضي. في حين أن الممثل كان هادئًا بشأن التقارير، فإن مصدرًا قريبًا منه قام في وقت سابق بإسقاط الشائعات.

ومن الناحية الفنية، يستعد شاهيد لتصوير الفيلم الهندي الجديد (كابير سينغ) وهو من إخراج سانديب فانجا، ومن المقرر طرحه فى 21 يونيو المقبل.

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