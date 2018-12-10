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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:02 م

مدرب سلة الأهلى: الفريق سيدخل معسكرًا مغلقًا غدًا استعدادًا لسبورتنج

طارق خيري
طارق خيري
أ ش أ
dostor.org/2430274

قال طارق خيري، المدير الفني للفريق الأول لكرة السلة "رجال" بالنادي الأهلي، إن الفريق سوف يدخل معسكرًا مغلقًا غدًا الثلاثاء في الإسماعيلية؛ استعدادًا لمواجهتي سبورتنج في ذهاب وإياب نصف نهائي بطولة دوري المرتبط للمحترفين.

وأوضح المدرب - في تصريحات اليوم الإثنين- أن الفريق سيدخل معسكرًا مغلقًا؛ من أجل فرض أكبر قدر من التركيز، في ظل السعي نحو تقديم عروض قوية والتأهل إلى المباراة النهائية.

وكان الفريق قد تخطى عقبة الزمالك في دور الثمانية ليضرب موعدًا مع فريق سبورتنج في قبل نهائي دوري المرتبط ذهابًا وإيابًا من منافسات البطولة.

ومن المقرر أن يعود الفريق الأول لاستئناف تدريباته اليوم الإثنين استعدادًا لمواجهة سبورتنج، بعد قيام طارق خيري بمنح اللاعبين راحة لمدة 24 ساعة، عقب تخطي عقبة الزمالك.

ويسعى خيري إلى تجهيز اللاعبين من كافة النواحي لمباراتي سبورتنج المقرر أن تقام يومي الخميس والجمعة على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.

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