القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
عالم
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 01:02 م

قرارات العدل الدولية "صداع ماى" قبل تصويت البرلمان على "بريكست"

تيريزا ماي
تيريزا ماي
هالة أمين
dostor.org/2430272

جاء قرار محكمة العدل الأوروبية اليوم الإثنين، بأن بريطانيا قد تغير رأيها بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ليكون صداعا جديدا في رأس حكومة تيريزا ماي، والذي يعزز آمال المعارضين الذين يريدون البقاء في الاتحاد الأوروبي بحيث يمكن عكس العملية.

وبحسب تقرير لمجلة تايم الأمريكية فقد أوضح القاضي بأنه "عندما تخطر دولة عضو في الاتحاد الأوروبي برغبتها في الرحيل، فإن هذه الدولة العضو حرة في إلغاء هذا الإخطار من جانب واحد".

وكانت قد صوتت بريطانيا في عام 2016 لمغادرة التكتل المؤلف من 28 دولة، واستندت إلى المادة 50 من معاهدة لشبونة للاتحاد الأوروبي في مارس 2017، مما أدى إلى عملية خروج خلال عامين.

وتحتوي المادة 50 على بعض التفاصيل، ويرجع ذلك جزئيا إلى أن فكرة مغادرة أي بلد تعتبر غير محتملة.

وطلبت مجموعة من المشرعين الأسكتلنديين من محكمة العدل الأوروبية الحكم على ما إذا كان بإمكان المملكة المتحدة الانسحاب من إجراءات الانسحاب من تلقاء نفسها.

وقالت محكمة العدل الأوروبية ومقرها في لوكسمبورج، إنه نظرا لعدم وجود أي حكم خروج في المادة 50، فإن الدول قادرة على تغيير رأيها بما يتماشى مع ترتيباتها الدستورية وأن مثل هذه الخطوة "تعكس قرارا سياديا".

وأكدت المحكمة أن الحكومة البريطانية حرة في القيام بذلك طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق الانسحاب.

ويمكن للدولة العضو أيضًا أن تختار تغيير رأيها في حالة عدم التوصل إلى اتفاق، طالما أن المهلة الزمنية التي تبلغ عامين، بما في ذلك أي فترة انتقالية، لم تنته مدة صلاحيتها.

وأشار التقرير إلى أنه كانت قد قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، مرارًا وتكرارًا إن الحكومة لن تسعى إلى تأخير أو إلغاء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

لكن رأي المحكمة هو صداع آخر لرئيس الوزراء المحافظ في الوقت الذي تناضل فيه للحصول على دعم البرلمان من خلال تصويت حاسم من المقرر عقده غدا الثلاثاء، من أجل صفقة الطلاق التي وافقت عليها مع الاتحاد الأوروبي.

وقال وزير البيئة البريطاني مايكل جوف، الذي ساعد في قيادة حملة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إن قرار المحكمة لن يكون له أي تأثير حقيقي، وأضاف: "لا نريد البقاء في الاتحاد الأوروبي، لذا فإن هذه الحالة جيدة جدًا"، وقال جوف في تصريحات لشبكة بي بي سي إن تصويت الاستفتاء يعكس النية الواضحة للحكومة للمغادرة يوم 29 مارس.

ومن جانبه، أعلن وزير شؤون الخروج من الاتحاد الأوربي في الحكومة البريطانية أن التصويت، المقرر غدا الثلاثاء في مجلس العموم على اتفاق الخروج، سيجري في موعده، وذلك وسط دعوات متصاعدة لرئيسة الوزراء، تريزا ماي، للعودة إلى بروكسل وإعادة التفاوض بشأن الاتفاق.

وقال ستيفن باركلي إن ماي قد تبقى في منصبها، إذا رفض أعضاء البرلمان، كما هو متوقع، خطتها للخروج.

وحذرت رئيسة الوزراء رافضي الاتفاق في حزب المحافظين، من أن ذلك قد يقود إلى انتخابات مبكرة، وأن هناك "خطرا حقيقيا، يتمثل في إمكانية عدم الخروج من الاتحاد".

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ 4 أيام

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ أقل من شهر

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ أقل من شهر

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

الآن

"الأسد": دولة خليجية وقفت معنا السنوات الماضية

"ترامب" يوافق على زيادة ميزانية الدفاع الأمريكية

الأرصاد: الطقس غدًا شديد البرودة ليلًا.. والعظمى بالقاهرة 21

القوات المسلحة تحذر من استيراد أو تصنيع ملابس شبيهة بالملابس العسكرية

ads
الأكثر قراءة

"الأسد": دولة خليجية وقفت معنا السنوات الماضية

مصرع عروسين اختنقا في الحمام بعد أيام من زفافهما بأسيوط

اليوم.. الحكم فى استئناف بوسى على اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد

القوات المسلحة تحذر من استيراد أو تصنيع ملابس شبيهة بالملابس العسكرية

ألبومات الصور

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

نجم الساعة

الشيخ إبراهيم.. كفيف يقود «سيارة شروكي»: «كنت مطرب لمدة 30 سنة.. ومبارك كرّمني»

الأكثر قراءة

"الأسد": دولة خليجية وقفت معنا السنوات الماضية

مصرع عروسين اختنقا في الحمام بعد أيام من زفافهما بأسيوط

اليوم.. الحكم فى استئناف بوسى على اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد

القوات المسلحة تحذر من استيراد أو تصنيع ملابس شبيهة بالملابس العسكرية

كشكول

«استخدام السماد العضوي في تسميد القمح» دراسة بحثية بزراعة المنوفية

«فاعلية العلاج الأسري في خفض معدلات الانتكاسة» دكتوراه بآداب الزقازيق

«الإسكندرية» تفوز بـ 6 مشروعات بمجالات الطاقة والمياه بالتعليم العالي

منطقة بني سويف الأزهرية تفوز ببطولة الجمهورية للكرة الطائرة

بالصور.. انطلاق الحملة القومية «100 مليون صحة» بجامعة المنيا

الأمصار

في عامه السبعين.. اليوم العالمي لحقوق الإنسان يتصدر "تويتر"

لاتفيا.. "سانتا كلوز" يساعد الأطفال المصابين بأمراض الجهاز الحركي

رونالدو يتحدى ميسي.. ويكشف سرا عن مارسيلو وريال مدريد

من باريس إلى برلين.. تعطل حركة القطارات في ألمانيا

في ذكرى الانتصار على داعش.. عبد المهدي: العراق لن يكون ممرا للإرهاب

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

حب الحلوى في الطفولة قد يؤدي إلى إدمان الكحول

زيادة كبيرة في الطلب على الأسلحة الروسية

عيب خطير يهدد المقاتلة الأغلى في العالم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

رواندا تسجل انخفاضًا في حالات الإصابة بالملاريا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎