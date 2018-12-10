ضبط 38 قضية اتجار غير مشروع بالسلع التموينية المدعمة

شنّت الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، حملات مكبرة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق، وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية، في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق، والتأكد من توافر السلع والمواد التموينية والبترولية؛ لتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.



وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة بإشراف اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط 38 قضية فى مجال الاتجار غير المشروع بالسلع التموينية المدعمة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات.