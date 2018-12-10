الصحة تطلق 40 قافلة بالمناطق المحرومة من الخدمات بـ 22 محافظة

أطلقت وزارة الصحة والسكان، 40 قافلة طبية مجانية للمواطنين، بداية من يوم 9 وحتى 20 ديسمبر الجاري، بمختلف محافظات الجمهورية.



تأتى هذه القوافل بناءً على توجيهات الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان،بالاهتمام بالمناطق والقرى الأكثر فقرًا والمحرومة من الخدمات الطبية.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المحافظات التي تشملها القوافل هي الوادى الجديد، والقاهرة، والدقهلية، وبورسعيد، والجيزة، والغربية، والقليوبية، وجنوب سيناء، والمنوفية، ومطروح، وبني سويف، والإسكندرية، والشرقية، والفيوم، وكفر الشيخ، والبحيرة، والمنيا، وأسيوط، وأسوان، وقنا، والإسماعيلية، ودمياط، لافتا إلى أنها تستمر لمدة يومين بكل محافظة.



وأشار إلى أن الخدمات التي تقدمها القوافل الطبية، تتمثل فى الكشف المجاني لجميع التخصصات الطبية شاملة النساء والباطنة والأطفال والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الكشف المبكرعن أمراض الضغط والسكر، ومعامل لإجراء الاشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة وعلاجها على نفقة الدولة.



وأضاف أنه تم إطلاق قافلتين يوم9 ديسمبر وتستمر حتى اليوم في منطقتي مركز شباب الاندلس مركز المرج محافظة القاهرة، وجدة مركز باريس محافظة الوادي الجديد، مشيرًا إلى أنه تم إطلاق قافلتين طبيتين اخرتين بمنطقتى ميت العامل مركز أجا محافظة الدقهلية، والرضوان مركز جنوب بورسعيد، وذلك بداية من اليوم وحتى غدًا.



ومن جانبها أشارت الدكتورة وفاء الصادق، المدير العام لإدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية يومي 11 و12 ديسمبر الجاري، في مناطق أبورواش مركز كرداسة محافظة الجيزة، ومجول مركز سمنود محافظة الغربية، صنعاء مركز الخارجة محافظة الوادي الجديد، وعرب الصوالجة مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، ووادي فيران مركز بورديس محافظة جنوب سيناء.



كما سيتم إطلاق 4 قوافل طبية مجانية في يومي 12 و13 ديسمبر الجاري في مناطق كفر حجازي مركز الشهداء محافظة المنوفية، وسيدي عبدالرحمن مركز العلمين محافظة مطروح، وعزبة الصعايدة مركز سمسطا محافظة بني سويف، وبهيج مركز برج العرب محافظة الإسكندرية، وذلك بجانب إطلاق قافلة طبية أخرى في منطقة بحر البقر1 مركز الحسينية محافظة الشرقية.



ولفتت المدير العام لإدارة القوافل الطبية بالوزارة، إلى أنه سيتم إطلاق قافلتين طبيتين يومي 14 و15 في منطقتي الكريمات مركز أطفيح محافظة الجيزة، ووادي مندر مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، كما سيتم اطلاق 4 قوافل طبية أخرى بمناطق السبعين مركز طامية الفيوم، وكفر الصهبي مركز شبين القناطر محافظة القليوبية، والمجد 50 مركز الرياض محافظة كفر الشيخ، والحضرة الجديدة مركز وسط محافظة الإسكندرية، وذلك يومي 15 و16 ديسمبر الحالي، بالإضافة إلى إطلاق قافلة طبية أخرى يومي 16 و17 من الشهر نفسه في مركز طبي النهضة الجديدة محافظة القاهرة.



وذكرت "الصادق" إنه سيتم إطلاق 4 قوافل طبية مجانية يومي 27 و28 في مناطق جزيرة بلى مركز بنها محافظة القليوبية، ونجع الدير محافظة سوهاج، والشباسية مركز دسوق محافظة كفر الشيخ، وبني عثمان مركز سنورس محافظة الفيوم، كما سيتم اطلاق قافلتين طبيتين أخرتين يومي 28 و29 أكتوبر الحالي في منطقتي الكفاح مركز الفرافرة محافظة الوادي الجديد، والعزبة البيضاء مركز المرج محافظة القاهرة.



وتابعت الصادق إنه سيتم إطلاق 5 قوافل طبية أخرى في يومي 17 و18 من الشهر الجاري بمناطق عزب عنبر مركز الجمالية محافظة الدقهلية، والحربة مركز ابوالمطامير محافظة البحيرة، وبحر البقر مركز جنوب بورسعيد، وقصر هور بمركز ملوى محافظة المنيا، وأبوهريرة مركز الفرافرة محافظة الوادى الجديد.



كما سيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى في مناطق نكلا مركز منشأة القناطر محافظة الجيزة، سيرنكة محافظة اسيوط، والراهبين مركز سمنود محافظة الغربية، ووادي سيبينية مركز شرم الشيخ محافظة جنوب سيناء، مزرعة الرديسية مركز ادفوشرق محافظة أسوان، والرحمانية مركز نجع حماي محافظة قنا، وعرب الخلوة مركز طوخ محافظة القليوبية، وذلك في يومي 18 و19 من الشهر نفسه.



وسيتم إطلاق 7 قوافل طبية أخرى في يومي 19 و20 ديسمبر الجارى في مناطق شما مركز اشمون محافظة المنوفية، الحمام محافظة مطروح، وحوض عشرة مركز المنتزه محافظة الإسكندرية، والفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وطمافيوم مركز اهناسيا محافظة بني سويف، ووحدة الواصفية مركز أبوصوير محافظة الإسماعيلية، والعنتية محافظة دمياط.



وأخيرا سيتم إطلاق قافلة طبية يومي 20 و21 الشهر الحالي في منطقة الصفا مركز طوخ محافظة القليوبية.

