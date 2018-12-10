محافظ بورسعيد يعلن إنشاء أكبر محطة معالجة ثلاثية بـ20 مليار جنيه

أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن إنشاء أكبر محطة معالجة ثلاثية بتكلفة أكثر من 20 مليار جنيه بطاقة إنتاجية 8 مليون متر مكعب يوميا، وذلك فى إطار تطوير بحيرة المنزلة، لافتا إلى أنه كان يتم إلقاء أكثر من 12 مليون متر مكعب مياه صرف صحى وصناعى وزراعى فى البحيرة مما استوجب خطة عاجلة من الدولة لإنقاذها.



وأضاف محافظ بورسعيد خلال كلمته اليوم الإثنين، فى اجتماع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن التطوير الذى يتم بالبحيرة الآن يؤكد حرص الدولة على الاستفادة منها وعودتها لكل المصريين مرة أخرى وإزالة التعديات ومعالجة المياه التى يتم إلقائها بالبحيرة لتحقيق الاستفادة القصوى منها مرة أخرى.



وأشار محافظ بورسعيد إلى أن الحكومة تعمل على منع العشوائيات فى البحيرة، ويتم التخطيط لإنشاء طريق يخدم محافظات دمياط، الدقهلية، وبورسعيد ويعد بمثابة نقله كبيرة للأعمال التنموية.