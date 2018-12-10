الاحتلال الإسرائيلى يعتقل صيادين قبالة بحر مدينة رفح

اعتقلت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم الإثنين، صيادين اثنين واستولت على مركبيهما قبالة بحر مدينة رفح، جنوب قطاع غزة.



وأفاد مراسل وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية في غزة، نقلًا عن أحد الصيادين، بأن جنود بحرية الاحتلال اعتقلت الصيادين، حيث هاجموا مراكب الصيادين وهي على بعد قرابة أربعة أميال بحيرة قبالة شاطئ مدينة رفح، بالرصاص الحي وبخراطيم المياه، واعتقلت الصيادين: ناصر أحمد الندا (24 عامًا)، ومحمد جاسم صيدم (20 عامًا)، واستولت على مركبيهما.



يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميًا مهاجمة الصيادين، بإطلاق الرصاص عليهم وفتح خراطيم المياه صوبهم واعتقالهم والاستيلاء على مراكبهم ومنعهم من ممارسة مهنة الصيد في بحر غزة.