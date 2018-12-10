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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:59 م

18 قضية مواد بترولية واسطوانات بوتاجاز في الأسواق السوداء

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
عمرو المزيدي
dostor.org/2430256

شنّت الإدارة العامة لمباحث التموين بوزارة الداخلية، حملات مكبرة بالتنسيق مع فروعها بمديريات الأمن المختلفة لمتابعة حركة الأسواق، وضبط المتلاعبين بأسعار السلع الغذائية، في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق لضبط الأسعار والحفاظ على استقرار السوق، والتأكد من توافر السلع والمواد التموينية والبترولية؛ لتخفيف ورفع العبء عن كاهل المواطنين.

وأسفرت جهود تلك الحملات خلال 24 ساعة بإشراف اللواء أنور سعيد، مساعد وزير الداخلية، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، عن ضبط 18 قضية مواد بترولية واسطوانات البوتاجاز في الأسواق السوداء

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجار مواصلة الحملات.

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