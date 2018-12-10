حملة مكبرة لرفع الإشغالات من شوارع مركز ومدينة كفر الشيخ

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ، حملة مكبرة، للرفع الإشغالات من شوارع كفر الشيخ، ومنع تواجد الباعة الجائلين، لتسهيل حركة المرور، والعمل على عودة المظهر الحضاري لعاصمة المحافظة.



وأسفرت الحملة المكبرة، عن إزالة العديد من الأكشاك غير المرخصة، واللافتات، والتندات العشوائية، وتم تحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين، وجارٍ العرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.



في سياق متصل، وجه المهندس علي عبدالستار، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، باستمرار حملات رفع الإشغالات بشرق وغرب كفر الشيخ بصفة يومية، وإزالة جميع التعديات على حرم الشوارع، وتحرير المحاضر اللازمة حيال المخالفين.



