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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:55 م

روبن لاعب بايرن ميونخ لا يستبعد الاعتزال مع نهاية الموسم

آريين روبن لاعب بايرن
آريين روبن لاعب بايرن ميونخ الألماني
dostor.org/2430250

قال آريين روبن لاعب بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم، إنه لا يستبعد اعتزال كرة القدم مع نهاية مشواره مع الفريق البافاري بنهاية الموسم الجاري.

وقال روبن 34 عامًا في تصريحات نشرتها مجلة "كيكر" في نصختها الصادرة اليوم الإثنين "ربما أخرج بشكل كلي".

وأعلن روبن مؤخرًا أن الموسم الجاري سيكون الأخير له مع بايرن ميونخ، لتكون نهاية مشوار دام عشرة أعوام للاعب الهولندي ضمن صفوف بايرن حامل لقب الدوري الألماني (بوندسليجا).

وقال روبن "بالطبع هذا الأمر يشكل خطوة كبيرة. ولا يمكن اتخاذ قرار كهذا في يوم واحد... لقد فكرت بهذا الشأن لوقت طويل وبشكل جاد. لكنني الآن سعيد للغاية باتخاذ هذا القرار وإعلانه."

وأضاف "الآن تأكدت المشاعر الجيدة لدى الجماهير والنادي... لقد كان الوقت المناسب."

وقال روبن إن مستقبله سيتوقف على الخيارات التي ستكون متاحة أمامه بنهاية الموسم.
وأضاف "إذا وصلني عرض أقنعني بنسبة 100%، وشعرت بالرغبة في قبوله، سأواصل اللعب.. وإن لم يصل عرض مثالي بالنسبة لي، قد تكون النهاية."

وتوج روبن خلال مشيرته الاحترافية بألقاب في هولندا وكذلك إنجلترا وإسبانيا إلى جانب لقب البوندسليجا سبع مرات ولقب كأس ألمانيا أربع مرات، وقد سجل هدف الفوز لبايرن في شباك بوروسيا دورتموند في نهائي دوري أبطال أوروبا في 2013، العام الذي توج خلاله بايرن بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال.

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