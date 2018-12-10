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محافظات
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:52 م

فحص 290 ألف مواطن منذ بداية "100 مليون صحة" في بني سويف

المستشار هاني عبد
المستشار هاني عبد الجابر
أ ش أ
dostor.org/2430248

صرح المستشار هاني عبد الجابر، محافظ بني سويف بأنه تم فحص 290 ألفا و116 مواطنا منذ بداية تنفيذ المبادرة الرئاسية "100 مليون صحة".

وأضاف في تصريح صحفي اليوم؛ الإثنين، أنه يتابع سير العمل في تنفيذ المبادرة على مدار الساعة، وذلك من خلال التواصل المباشر مع وكيل وزارة الصحة، والغرفة المركزية بديوان عام المحافظة، التي تم تشكيلها لمتابعة هذا الملف في إطار تنفيذ توجيهات الحكومة بهذا الشأن.

وأشاد المحافظ بالمبادرة "الرئاسية " التي تلقى إقبالا متزايدا من جانب المواطنين، لافتا إلى أنه تم أمس الأحد فحص" 42747 " مواطنا، بنسبة 133% وهي نسبة أعلى من المستهدف اليومي، وذلك بواقع 8644 مواطنا بمركز ومدينة بني سويف،و 6218 مواطنا بمركز ومدينة "الفشن"،و6639 مواطنًا بمركزومدينة "الواسطى"،و6335 مواطنًا بمركز ومدينة "أهناسيا"،و6587 مواطنًا بمركز ومدينة "ببا"، و2908 مواطنا بمركز ومدينة "سمسطا"، و5416 مواطنا بمركز ومدينة "ناصر".

يذكر أن المرحلة الثانية من المبادرة "الرئاسية" للكشف عن فيروس "سي " والأمراض "غير السارية"، انطلقت في محافظة بني سويف في الأول من ديسمبر الجاري، وتستمر على مدار ثلاثة أشهر - حتى نهاية فبرابر العام القادم 2019، وتستهدف فحص أكثر من مليون وسبعمائة ألف بالمحافظة، وذلك من خلال 194 نقطة تمركز ثابتة ومتحركة، يقوم على إدارتها 534 فريقا لتغطية أماكن الكشف على مستوى المحافظة، و"590)" مُدخل بيانات على مستوى المحافظة، لإدخال البيانات وتوعية المواطنين بأهمية المبادرة.

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