مكسيكى يحرق شجرة عيد الميلاد لكرهه الاحتفالات

أحرق رجل ميكسيكي شجرة عيد الميلاد المعلقة بأشهر ميادين مدينة باتشوكا المكسيكية، متعللًا بكره الاحتفالات والضوضاء.



من جهتها، تمكنت الشرطة المكسيكية من اعتقال المتورط في إحراق شجرة عيد الميلاد التي تتوسط ميدان الاستقلال "إندبيندينثيا" فى مدينة باتشوكا عاصمة ولاية هيدالجو جنوب المكسيك.



وأكدت التحقيقات الأولية، أن المتهم كان تحت تأثير المخدرات، مؤكدًا خلال اعترافاته أنه يكره الضوضاء والاحتفالات من بينها عيد الميلاد بشكل خاص.



وتمكنت قوات الإطفاء المكسيكية من السيطرة على الحريق دون أن تلتهم النيران شجرة الاحتفال المرصعة بالأضواء بشكل كامل حيث التقطت كاميرات المراقبة الأمنية المثبتة فى الميدان الرجل، وهو يحاول إحراق الشجرة.