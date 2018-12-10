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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 12:52 م

الصحف العالمية تسلط الضوء على اجتماع "قمة الرياض" الخليجية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نيفين أشرف
dostor.org/2430244

تناولت الصحف الدولية نتائج انعقاد القمة الخليجية في الرياض، حيث قالت صحيفة "وول ستريت جورتال" الأمريكية، إن القمة أكدت أن الرباعي العربي يقف في مرحلة جديدة من الأزمة الممتدة مع قطر، مشيرة إلى أن المقاطعة أصابت مجلس التعاون الخليجي بالشلل، إلا أن القمة لا تزال نقطة نادرة للتواصل بين قطر وأطراف الأزمة، في ظل قطع العلاقات الدبلوماسية.

فيما قالت صحيفة "الجارديان" البريطانية، إن الانقسامات الخليجية تتوسع، مشيرة إلى كلمة أمير الكويت في الجلسة الافتتاحية الذي حث جميع الأطراف على إنهاء الانقسام المستمر، ودعا إلى إنهاء الحملات الإعلامية.

ونوهت "الجارديان" إلى أن دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، كانت بمثابة أول اتصال رسمي بين البلدين على هذا المستوى الرفيع منذ بدء المقاطعة، لافتة إلى تصريحات الملك سلمان خلال القمة التي أكد فيها إنه يريد أن يكون مجلس التعاون الخليجي، باقيًا على قيد الحياة.

واستضافت المملكة العربية السعودية بمدينة الرياض، أمس الأحد، أعمال اجتماع قمة مجلس التعاون الخليجي في دورته الـ39، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

واستقبل العاهل السعودي، بمطار قاعدة الملك سلمان الجوية، قادة الدول الخليجية المشاركة، ومن بينهم، العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دول الإمارات ورئيس مجلس الوزراء، وحاكم دبي، ونائب رئيس الوزراء العماني فهد بن مجمد آل سعيد، نيابة عن السلطان قابوس بن سعيد، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

وتلقى أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، دعوة من العاهل السعودي لحضور القمة الخليجية، إلا أنه تغيب عن حضور أعمال القمة، وأرسل بالنيابة عنه وزير الدولة للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.

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