"تعليم الوادى الجديد" يطلق مبادرة لمواجهة مخاطر الإنترنت

أطلق قطاع التعليم بالوادي الجديد مبادرة "مواجهة مخاطرالإنترنت"؛ للتوعية بأهم مخاطر الإنترنت والطرق السليمة لاستخدامات الإنترنت والحد من مخاطره التي تؤثر على الطلاب ؛ وذلك بمقر المركز الاستكشافي للعلوم بالخارجة.



وقال الدكتور إبراهيم التداوي وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، في تصريح، اليوم الإثنين، إنه تم إطلاق مبادرة التوعية بمخاطر الإنترنت، وتم عرض "داتا شو" يتضمن مخاطر الإنترنت والأضرار التي تنجم عن سوء الاستخدام، بجانب طرق الحد من مخاطر الإنترنت.



وأوضح أنه سيتم طرح الأفكار والمشكلات المختلفة التي تهم الطلاب من خلال المبادرة وفتح حوار وحلقات نقاشية معهم للتعرف على أفكارهم وتقريب وجهات النظر للتوصل إلى الحلول التي تحقق النفع للطلاب والمجتمع، وينعكس أثرها الإيجابي على سير العملية التعليمية.