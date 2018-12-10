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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:37 ص

السعودية تفتتح صالة طيران جديدة استعداد لـ"فورمولا إي"

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ريهام احمد
dostor.org/2430074

دشنت مطارات الرياض اليوم الإثنين، صالة الطيران الخاص الجديدة بمطار الملك خالد الدولي بالرياض
وجاء تدشين الصالة الجديدة تزامنًا مع استضافة المملكة العربية السعودية لبطولة "الفورمولا إي"، حيث من المتوقع أن تشهد صالة الطيران الخاص الجديدة بمطار الملك خالد الدولي خلال هذه البطولة ارتفاعًا في بعدد المسافرين ونموًا في معدل الرحلات الدولية والداخلية القادمة والمغادرة من صالة الطيران الخاص.

وتبلغ مساحة صالة الطيران الخاص الجديدة تبلغ 2617 مترًا مربعًا، بالاضافة لمضاعفة مساحة ساحة وقوف الطائرات لتتسع لعدد أكبر من الطائرات، وزيادة عدد مواقف السيارات بصالة الطيران الجديدة بهدف رفع الطاقة الاستيعابية والتشغيلية في منطقة الطيران الخاص.

كما تم أيضا اعتماد معايير ومتطلبات عالمية وعصرية في التصميم، كما تم تجهيز الصالة الجديدة بأحدث أنظمة السلامة والأمن التي تتوافق مع أعلى المعايير المعتمدة.

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