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فن
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:35 ص

سر زيارة دنيا سمير غانم لأكاديمية الباليه

الفنانة دنيا ​سمير
الفنانة دنيا ​سمير غانم​
دعاء عبد المقصود
dostor.org/2430068

تواصل الفنانة دنيا ​سمير غانم​ تحضيرات مسلسلها الجديد، واتفقت مع منتج العمل هشام جمال على أن يكون العمل كوميديًا بحتًا.

ويواصل الكاتب ​أيمن وتار​ كتابة الحلقات، حيث انتهى من 10 حلقات كاملة من السيناريو الخاص بالعمل، ومن المقرر أن يضم المسلسل أيضًا أغنيات تقدمها دنيا ضمن الأحداث.

وقامت دنيا سمير غانم بعمل زيارة خاصة لراقص الباليه أحمد يحيى فى أكاديمية الباليه بالأوبرا، حيث كشف مصدر لـ"الدستور" أن دنيا ترغب في إنقاص وزنها الذى زاد بشكل كبير، ومن المقرر أن تقوم بتعلم حركات راقصة من الباليه، ولم يكشف المصدر عن إذا كانت دنيا ستقوم بتقديم اسكتشات راقصة فى مسلسلها الجديد من عدمه.

من جهة أخرى تواصل دنيا تسجيل أغنيات ألبومها الجديد، وهو الألبوم الثانى لها حيث سبق وأن طرحت ألبوم "واحدة تانية خالص" على موقع يوتيوب فى عام 2014، وانشغلت عقب طرحه بأعمالها الفنية فى السينما والدراما.

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