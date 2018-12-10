القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:34 ص

ميناء الإسكندرية يستقبل 95 ألف طن قمح من روسيا وفرنسا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
dostor.org/2430064

قال رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة لميناء الاسكندرية، إن الميناء يشهد نشاطا في حركة العمل، اليوم الإثنين، حيث تواجد بالميناء 155 سفينة، وتراكى على الأرصفة 53 سفينة جارٍ تفريغها.

وأوضح "الغندور" أن من بينها السفينة "موادي العرب" قادمة من روسيا وعلى متنها 63 ألف طن قمح، والسفينة "ألف بيليف" قادمة من فرنسا وعلى متنها 32 ألف طن قمح، كما يجري تفريغ شحنة سولار تزن 30 ألف طن قادمة من قبرص على متن السفينة "هيستيريا كراون"، والسفينة "راما جاز" قادمة من الجزائر وعلى متنها 9 آلاف طن بوتاجاز، والسفينة "ثيمس" قادمة من أوكرانيا وعلى متنها 55 ألف طن فول صويا، وتواجد بالمخطاف الخارجي 41 سفينة، وعلى المخطاف الداخلي يجري تفريغ 10 سفن، منها 4 سفن تفرغ 60 ألف طن متري من الخشب، وثلاث سفن تفرغ طفلة وحبوبا وفحما، وثلاث سفن تشحن ملحا.

وأضاف "الغندور" أن الميناء شهد أيضا نشاطا في حركة القطارات والشاحنات والبارجات النهرية، حيث خرج من الميناء قطارا سكة حديد محملان بـ3 آلاف طن قمح، متجهين إلى المطاحن في إمبابة، وخرج من الهاويس المالح بارجتان نهريتان محملتان بـ4 آلاف طن فحم، كما تم دخول وخروج 10 آلاف شاحنة عامة من وإلى الميناء، وبلغ مخزون الغلال بالميناء مليونا ومائة واثنين وستين ألف طن، منها 326 ألف طن قمح.

ووجّه اللواء بحري مدحت عطية، رئيس هيئة الميناء، الإدارات المختصة للتنسيق والتعاون مع الجهات المعنية؛ لتسهيل كافة الإجراءات، وتذليل العقبات لضمان دخول وخروج الشاحنات والسفن والبضائع من وإلى الميناء بشكل آمن.

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