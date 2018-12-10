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سياسي
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:33 ص

النائب شريف نادى: نجاح مؤتمر أفريقيا في 5 رسائل للسيسي

النائب شريف نادى
النائب شريف نادى
إسلام نصير
dostor.org/2430061

قال النائب شريف نادى، عضو لجنة الشؤون الأفريقية بالبرلمان، إن مؤتمر أفريقيا بمدينة شرم الشيخ سيأتى بثماره قريبا ولا سيما أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه 5 رسائل غاية الأهمية.

وأضاف نائب المصريين الأحرار أن أول رسائل الرئيس السيسى حديثه كزعيم أفريقي ومتحدثا باسمها ومدافع عن تنميتها وتطويرها، وأشار إلى أن الرسالة الثانية اعتزامه تسابق الزمن كما فعل بقناة السويس الجديدة، ولذا يستهدف صعود الاستثمار فى أفريقيا ووجودها صدره القارات المتقدمة.

وقال النائب شريف نادى، إن رسالة الرئيس الثالثة دعا رؤوس الأموال العالمية والبنوك الدولية والممولين أن تدفع الاستثمار في أفريقيا مع توفير التسهيلات التي تختلف عن أى تسهيلات تمنح لأي مستثمر في بلدان العالم.

وألمح إلى أن التنمية فى أفريقيا سيعود أثرها بتعزيز الأمن والأمان في الدول المتقدمة الرسالة، رسالة الرئيس كاشفة بأن مساعدة البلاد المتقدمة لأفريقيا مساعدة لأنفسهم وتأخرنا عنكم سببه استثمارنا في الأمن.

واختتم نائب المصريين الأحرار قائلا إن حديث الرئيس للمستثمرين المصريين ودعوته إنشاء صندوق مخاطر للاستثمار في أفريقيا هو رسالة طمأنة للمستثمر المصري في القارة السمراء لها ومظلة حماية من الدولة المصرية.

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