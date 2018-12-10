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عالم
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:32 ص

"عبدالمهدي" يشدد على محاربة الإرهاب والفساد في ذكرى الانتصار على "داعش"

عادل عبد المهدي
عادل عبد المهدي
منار أحمد
dostor.org/2430059

يحتفل العراق اليوم الإثنين بالذكرى الأولى للانتصارعلى تنظيم "داعش" الإرهابي في 10 ديسمبر 2017، حيث خاضت القوات العراقية في ذلك العام معارك شرسة ضد التنظيم الإرهابي، بعد قضاء ثلاثة أعوام من المعارك الشرسة ضد التنظيم، الذي احتل أجزاء واسعة من 4 محافظات عراقية (نينوى، ديالى، الأنبار، صلاح الدين).

وشدد رئيس الوزراء العراقي اليوم الإثنين، على ضرورة عودة النازحين إلى منازلهم والتي تعبتر من أولويات الحكومة الجديدة في العراق، بالإضافة إلى حفظ حقوق ضحايا الإرهاب، جاء ذلك بمناسبة الذكرى الأولى للانتصار على تنظيم "داعش" الإرهابي.

ووجه رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي، تحية إكبار للمرجعية العليا التي استجاب لندائها أبناء الشعب لافتا إلى أن الهدف بعد النصر إعادة النازحين وإعمار مدنهم ومحاربة الفساد، مشددًا على العزم على الانتصار بجميع المعارك المعركة ضد الإرهاب والمعركة ضد الفساد والمعركة ضد الفقر.

وفي السياق ذاته، أعلنت البلاد أمس الأحد، عن عطلة وطنية رسمية بمناسبة الذكرى الاولى للانتصار، وقد طلب عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي الحالي رفع العلم العراقي على كافة المؤسسات الرسمية وتزيين الشوارع والازقة والمنازال والسيارات بالأعلام.

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