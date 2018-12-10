تتويج ريفر بليت بكأس ليبرتادوريس يحظى باهتمام الصحف الإسبانية

اهتمت الصحف الاسبانية الصادرة، اليوم الإثنين، بفوز فريق ريفر بليت بكأس ليبرتادوريس بعد فوزه في لقاء السوبر كلاسيكو على بوكا جونيورز في إياب الدور النهائي للبطولة الذي أقيم على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل ريال مدريد بعد نقله من الأرجنتين لأسباب أمنية، كما تناولت فوز النادي الملكي الصعب على هويسكا بهدف للاشيء في إطار مباريات الدوري الاسباني.



وعلقت صحيفة "أس" على مباراة السوبر كلاسيكو بالعنوان التالي "ريفر بليت يفوز وريال مدريد يفوز.. مباراة رائعة وريفر بليت يحقق الفوز باللقب في الوقت الإضافي، والمباراة شهدت تنظيما ممتازا في البرنابيو".



وعن فوز ريال مدريد الصعب قالت "ريال مدريد يحقق الفوز بمعجزة بفضل هدف بيل وتصديات كورتوا".



وخرجت صحيفة "ماركا" بعنوان "ريفر بليت في موعد مع ريال مدريد".



وأضافت "ريفر ذهب إلى وقت إضافي مع بوكا وفاز بنتيجة (3-1) في مباراة مبهرة على ملعب (سانتياجو برنابيو)، ريفر بليت هو المرشح الأبرز لبلوغ نهائي مونديال الأندية مع ريال مدريد".



كما تحدثت الصحيفة عن فوز الفريق الملكي بصعوبة على مضيفه هويسكا بهدف دون رد.



وجاء عنوان صحيفة "موندو ديبورتيفو"، كالتالي "البطل السوبر".



وأضافت الصحيفة "ريفر بليت يفوز باللقب القاري، في مباراة مليئة بشغف كرة القدم في مدريد".



من جهتها، أبرزت الصحيفة، تأخر عثمان ديمبلي مرة أخرى عن تدريبات برشلونة أمس لمدة ساعتين، ليقوم بتدريبات منفردة بعيدًا عن بقية زملائه.



أما صحيفة "سبورت"، فكان تركيزها على أزمة عثمان ديمبلي وقالت "ديمبلي وجهان لعملة واحدة".



وأضافت "من الأداء الرائع أمام اسبانيول، إلى عدم الانتظام بوصوله متأخرًا عن مران برشلونة بساعتين، في حلقة جديدة من قلة الاحترافية".



وفي تعليقها على نهائي كأس "ليبرتادوريس"، اهتمت الصحيفة بانتقال ليونيل ميسي إلى ملعب (سانتياجو برنابيو)، لمتابعة المباراة.