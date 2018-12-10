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محافظات
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:29 ص

"صحة كفر الشيخ": فحص حوالي 292 ألف مواطن ضمن "100 مليون صحة"

صورة من الحدث
صورة من الحدث
مصطفى عنز
dostor.org/2430051

قال الدكتور فيصل محمود جودة، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، الإثنين، إنه تم فحص أكثر من 291 ألفًا و747 مواطنًا من أبناء المحافظة، منذ انطلاق مبادرة "100 مليون صحة" وحتى الآن، وذلك عقب الإعلان عن نتائج المفحوصين من قبل وزارة الصحة.

وأضاف "جودة"، أن هناك إقبالًا كبيرًا من معظم المواطنين على نقاط المبادرة فى كافة مراكز ومدن المحافظة، معربًا عن بالغ سعادته بإقبال المواطنين على مبادرة 100 مليون صحة، لافتًا أن المبادرة مجانية بنسبة 100%.

وأكد "جودة"، أن 215 نقطة طبية مُوزعة على مراكز ومدن المحافظة، تفتح أبوابها يوميًا أمام المواطنين في التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً، ولمدة 12 ساعة متواصلة، مشيرًا إلى أن الكشف يتم عن طريق 642 فريقًا، ويتكون الفريق الواحد من طبيب وممرض ومدخل بيانات.

وأوضح "جودة"، أن المبادرة تستهدف توقيع الكشف الطبى على أكثر من 2 مليون و141 ألف مواطن من أبناء محافظة كفر الشيخ، عن طريق الفحص الطبى الشامل، داعيًا جموع المواطنين للمشاركة فى المبادرة، والاطمئنان على صحتهم، موجهًا الشكر لكل من ساهم فى إعداد هذه المبادرة.

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