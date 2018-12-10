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حوادث
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:28 ص

إحالة طالب للمحاكمة لابتزازه أولياء الأمور بخطف وقتل أبنائهم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام التمساح
dostor.org/2430047

قررت نيابة الشرابية الجزئية، تحت إشراف المستشار حاتم فاضل المحامي العام الأول للنيابات، إحالة طالب للمحاكمة العاجلة أمام محكمة الجنح؛ لاتهامه بابتزاز عدد من أولياء الأمور وتهديدهم بخطف وقتل أبنائهم أثناء ذهابهم للمدرسة، ومساومته لهم للحصول منهم على مبالغ مالية.

وكشفت تحقيقات النيابة عن أنه عقب تردد شائعة خطف الأطفال من المدارس، بين بعض أولياء الأمور، تبين أنه شقيق مدرس لغة انجليزية حصل على أرقام أولياء الأمور من هاتف شقيقه، وابتز عددا منهم وحصل من بعضهم على مبالغ مالية، نظير عدم إلحاق الأذى بأولادهم.

وتبين من التحريات اتصال المتهم بضحاياه عقب جمع بعض المعلومات عنهم، ثم يطلب منهم مبالغ مالية وصلت لـ8 آلاف جنيه، وأضافت التحريات أن الأهالي قرروا منع أبنائهم من الذهاب لمدارسهم بأكتوبر والشرابية، بالإضافة لمنعهم من الخروج من المنزل.

واستمعت النيابة لأقوال ربة منزل، التى كشفت عن أنها تتلقى اتصالات هاتفية من رقم محدد قام خلالها المتصل بتهديدها بخطف ابنتها، وإلحاق الأذى بها، إن لم تقم بدفع مبلغ مالي قدره 20 ألف جنيه نظير عدم التعرض لها.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم أثناء تسلمه مبلغ 5 آلاف جنيه من أحد الضحايا بميدان رمسيس، وتبين أنه طالب يدعى "بهجت.ع"، 19 سنة، وأقر بارتكاب الواقعة، وأضاف بتحصله على رقم هاتف المجني عليها من الهاتف الخاص بشقيقه أثناء تدريسه اللغة الإنجليزية لابنتها.

واعترف بحصوله على مبلغ 8 آلاف جنيه من عائلة بالمقطم، كما ساوم شخصا آخر بمدينة 6 أكتوبر يدعى "محمود.م"، 35 سنة، محاسب، على دفع مبلغ 20 ألف جنيه عقب تهديده بخطف نجلته، ومساومة "آية.م"، 28 سنة، موظفة، على دفع مبلغ مالي 20 ألف جنيه عقب تهديدها بخطف نجلتها.

وكشفت التحريات عن أن بعض الضحايا منعوا أولادهم من الذهاب للمدرسة، خوفًا على حياتهم بسبب تهديدات المتهم، والتي وصلت إلى 3 أسابيع، كما أن الشائعات ترددت في بعض المدارس بين أولياء الأمور، خاصة الأمهات اللاتي خشين على حياة أبنائهن فمنعوهم من الذهاب إلى المدرسة.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.

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