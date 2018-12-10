رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتذر لعائلة سائحة بريطانية قتلت داخل بلدها

قدمت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم الإثنين، اعتذارا لعائلة السائحة البريطانية تدعى جريس ميلاني، وتبلغ من العمر 22 سنة، وتقول الشرطة إنها قتلت داخل البلاد.



وقالت أرديرن - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - "إن هناك شعورا عميقا بالأذى والعار بأن هذا حدث في بلادنا، المكان الذي نفتخر دائما بكرم الضيافة فيه"، مضيفة "نيابة عن نيوزيلندا أريد أن اعتذر لعائلة جريس، كان يجب أن تكون ابنتكم آمنة هنا، ولم تكن كذلك،.. وأنا آسفة لما حدث".



يأتي اعتذار رئيسة الوزراء بعد عدة ساعات من مثول المشتبه في قتل جريس ميلاني لأول مرة أمام المحكمة، حيث عثرت الشرطة أمس الأحد على جثة في منطقة غابات بالقرب من "أوكلاند" يعتقد أنها جثة ميلاني.