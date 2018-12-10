القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
محمد الباز رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
محمد العسيري رئيس التحرير التنفيذي
ads
10:08 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت بث مباشر - Youtube
10:05 م

مشاهدة مباراة بوكا جونيورز وريفربليت (بث مباشر)
09:09 م

النصب ON LINE.. «الدستور» تخوض مغامرة العمل بشركة تسوق إلكترونى: المنتجات المعروضة تالفة.. وإعادة تغليف «المرتجعات» لبيعها من جديد
07:57 م

BeforeSharia#.. «هاشتاج» يرصد صورًا قديمة لتحرر المرأة المسلمة
07:26 م

زعيم أكبر جماعة مُلحدة فى إنجلترا بعد انضمامه للصوفية: منهج السلفيين «تكفيرى»
01:01 م

ريفر بليت ضد بوكا جونيورز | بث مباشر مباريات اليوم | مشاهدة مباراة ريفر بليت وبوكا جونيورز (بث مباشر)
12:57 م

بث مباشر مباريات اليوم .. مشاهدة مباراة الاهلي وطلائع الجيش (بث مباشر)
10:21 ص

السيسى يشارك فى جلسة الافتتاح الرسمى لمنتدى الاستثمار بأفريقيا
10:05 م

جولة خاصة فى هيئة الأرصاد الجوية: كيف تواجه الشتاء؟
08:41 م

مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي رابط الاسطورة بث مباشر تشيلسي ومانشستر سيتي لايف
07:53 م

بث مباشر.. مشاهدة مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي HD | كوره اون لاين | كورة ستار
02:41 م

مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث بث مباشر 8-12-2018 في الدوري الانجليزي
عالم
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:28 ص

رئيسة وزراء نيوزيلندا تعتذر لعائلة سائحة بريطانية قتلت داخل بلدها

جاسيندا أرديرن
جاسيندا أرديرن
أ ش أ
dostor.org/2430046

قدمت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن اليوم الإثنين، اعتذارا لعائلة السائحة البريطانية تدعى جريس ميلاني، وتبلغ من العمر 22 سنة، وتقول الشرطة إنها قتلت داخل البلاد.

وقالت أرديرن - حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية - "إن هناك شعورا عميقا بالأذى والعار بأن هذا حدث في بلادنا، المكان الذي نفتخر دائما بكرم الضيافة فيه"، مضيفة "نيابة عن نيوزيلندا أريد أن اعتذر لعائلة جريس، كان يجب أن تكون ابنتكم آمنة هنا، ولم تكن كذلك،.. وأنا آسفة لما حدث".

يأتي اعتذار رئيسة الوزراء بعد عدة ساعات من مثول المشتبه في قتل جريس ميلاني لأول مرة أمام المحكمة، حيث عثرت الشرطة أمس الأحد على جثة في منطقة غابات بالقرب من "أوكلاند" يعتقد أنها جثة ميلاني.

اقرأ أيضًا
منذ 3 أيام

"الحرازين" يدعو "حماس" للتجاوب مع الجهود المصرية وتحقيق المصالحة

منذ 4 أيام

الاحتلال يمنع محافظ القدس من دخول الضفة لـ6 أشهر

منذ اسبوع

"داخلية" غزة تصدر أحكامًا ضد عملاء لإسرائيل غدًا

منذ أقل من شهر

إوعى البرج.. مُنجِّم مشاهير «هوليوود» يكشف طبيعتك فى العمل من تاريخ ميلادك

منذ أقل من شهر

نتنياهو يلعب بسلاح التطبيع مع السودان والبحرين

منذ أقل من شهر

أمريكا تغلق معبرا حدوديا فى كاليفورنيا وسط ضغوط من المهاجرين

الآن

ارتفاع جماعي لمؤشرات البورصة بالمستهل بعد هبوطها 6 أيام

تقارير غربية تكشف عن امتلاك إيران لصواريخ تصل للاتحاد الأوروبي

"رشوة رئيس حي الموسكي" و"معارضة إهانة القضاء" أبرز محاكمات اليوم

الإحصاء: 0.7% تراجعًا فى معدل التضخم الشهرى

ads
الأكثر قراءة

القوات المسلحة تحذر من استيراد أو تصنيع ملابس شبيهة بالملابس العسكرية

أستراليا تتجاوز قطر لتصبح أول مصدر للغاز الطبيعي في العالم

مصرع عروسين اختنقا في الحمام بعد أيام من زفافهما بأسيوط

اليوم.. الحكم فى استئناف بوسى على اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد

ألبومات الصور

"الرومي" سيد المائدة في عيد الميلاد

مؤتمر "الكوميسا" في شرم الشيخ

تزامنا مع أعياد الميلاد.. ارتفاع أسعار الفاكهة بالأسواق

مشيت الشتوية

نجم الساعة

الشيخ إبراهيم.. كفيف يقود «سيارة شروكي»: «كنت مطرب لمدة 30 سنة.. ومبارك كرّمني»

الأكثر قراءة

القوات المسلحة تحذر من استيراد أو تصنيع ملابس شبيهة بالملابس العسكرية

أستراليا تتجاوز قطر لتصبح أول مصدر للغاز الطبيعي في العالم

مصرع عروسين اختنقا في الحمام بعد أيام من زفافهما بأسيوط

اليوم.. الحكم فى استئناف بوسى على اتهامها بإصدار شيكات بدون رصيد

كشكول

لليوم الثانى .. جولة مفاجئة لمحافظ الجيزة على المدارس

«عين شمس» تختتم فعاليات «الضوابط القانونية والأخلاقية للإعلام»

«جودة التعليم» تستقبل وفد الإتحاد الإفريقي والأوروبي للإعتراف بها دولياً

«المعرفة الدولية» : ساهمنا بتأثير إيجابي في اقتصاد مصر والمملكة المتحدة

«السويدي» يوقع عقد شراكة مع جامعة Coventry University البريطانية

الأمصار

في ذكرى الانتصار على داعش.. عبد المهدي: العراق لن يكون ممرا للإرهاب

بعد احتجاجات "السترات الصفراء"... ماكرون يستعد لخطابه اليوم

داعما لإنهاء الخلاف مع الرياض.. زعيم السنة يطالب ببناء مسجد لهم في طهران

بدلا من "صفقة القرن".. مبادرة صينية تهدف لحل الدولتين

بعد مقارنة نفسه بميسي.. مبابي يعلق على التصريحات

مرايا الابداع

السلاح الأنثوى الأكثر فتكًا

ثلاثية الوطن.. والشهادة

منوعات

حب الحلوى في الطفولة قد يؤدي إلى إدمان الكحول

زيادة كبيرة في الطلب على الأسلحة الروسية

عيب خطير يهدد المقاتلة الأغلى في العالم

مقالات الرأي
د. محمد أحمد داود

​ ألمانيا تضع «الناتو» فى مأزق عسكرى بسبب مقاتلاتها

المزيد
الصحة

رواندا تسجل انخفاضًا في حالات الإصابة بالملاريا

الدستور على فيسبوك
‎جريدة الدستور - ElDostor News‎