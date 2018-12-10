القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 11:27 ص

علماء آثار صينيون يكتشفون عربة فاخرة تعود إلى 2500 عام

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
dostor.org/2430044

عثر علماء آثار في معهد بحوث الآثار التابع للأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية على عربة فاخرة في مقبرة تعود إلى أسرة تشو الشرقية الملكية (770-256 قبل الميلاد)، في مقاطعة خبي شمالي الصين.

وقال لي تشون شين، الباحث المساعد بالمعهد، في تصريح اليوم الإثنين، إن عرض العربة يبلغ 5ر142 سنتيمتر وطولها 106 سنتيمترات، إلى جانب عجلتين بقطر 140 سنتيمترا و38 دعامة بإطار كل من العجلتين، مشيرًا إلى أن حجم العربة يعد نادرا بالنسبة لأولئك الذين يعود تاريخهم إلى الفترة التي سبقت عهد أسرة تشين الإمبراطورية (221-206 قبل الميلاد).

كما وجد علماء الآثار العديد من الأنماط المطلية على سطح العربة وزوجين من شارات معدنية على شكل وحش مدمجة في العربة التي تحتوي على زخارف من رقائق الذهب ملتصقة بها، فيما لا تزال تحتفظ ببريقها حتى بعد بقائها تحت الأرض لفترة طويلة.

ويرجح الباحثون أن صاحب المقبرة كان ذا منزلة رفيعة في النظام الاجتماعي، فيما يمكن أن يكون على مستوى زعيم قبلي.

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