الادعاء العام الألماني يحقق ضد رجال شرطة بتهمة إثارة الفتن

يجري الادعاء العام في مدينة فرانكفورت الألمانية تحقيقات ضد رجال شرطة بتهمة تبادل محتويات يمينية متطرفة عبر أحد تطبيقات الدردشة الإلكترونية.



وقالت المتحدثة باسم الادعاء العام نادية نيزن، اليوم الإثنين: "هناك إجراءات تحقيق ضد عدد من رجال الشرطة"، موضحة أن التحقيقات تدور حول اتهامات بإثارة الفتن واستخدام رموز لمنظمات مخالفة للدستور.



وبحسب البيانات، يشتبه في أن رجال الشرطة تبادلوا عبر أحد تطبيقات الرسائل الإلكترونية صورا وفيديوهات ونصوصا ذات محتوى مهين ومعاد للأجانب على الأرجح.



وذكر المركز الصحفي لرئاسة شرطة فرانكفورت أن التحقيقات تتعلق بخمسة رجال شرطة، مضيفا أنه تم إيقافهم عن الخدمة عقب الإعلان عن هذه الاتهامات.



وبحسب تقرير لصحيفة "فرانكفورتر ألجماينه تسايتونج" الألمانية، تم الكشف عن أنشطة رجال الشرطة الذين تشملهم التحقيقات من قبيل الصدفة، حيث رصد موظفو أحد القطاعات المعنية بشؤون أمن الدولة في الشرطة خلال إجرائهم تحقيقات ضد عناصر يمينية متطرفة أنشطة زملائهم.



ووفقا للتقرير، تم إثر ذلك تفتيش مكاتب رجال الشرطة المشتبه بهم ومصادرة هواتفهم الجوالة ووسائط تخزين.