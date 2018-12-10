الآلاف يحتجون على "تعاقب السياسات المعادية للمواطنين" بالفلبين

احتشد الآلاف من الحقوقيين والنشطاء اليساريين في الشوارع بالعاصمة الفلبينية، اليوم الإثنين، للاحتجاج على " تعاقب السياسات المعادية للمواطنين" التي يتبناها الرئيس الفلبيني رودريجو دوتيرتي وإدارته.



وقام المتظاهرون بتنظيم مسيرة إلى القصر الرئاسي في مانيلا، حيث قاموا بحرق صورة تصور دوتيرتي على أنه وحش له عيون حمراء، كما رددوا شعارات مناهضة للحكومة.



كما حمل المتظاهرون لافتات تطالب بإنهاء عمليات القتل التي تقع بسبب الحرب التي شنها دوتيرتي على المخدرات، والتي أسفرت عن مقتل نحو 5000 شخص، بحسب إحصاءات الشرطة.



وقالت كريستينا بالاباي، الأمين العام لمنظمة كاراباتان الفلبينية الحقوقية " نظام دوتيرتي هو حكومة تنتهك بإصرار حقوق المواطنين".



وأضافت" نظام دوتيرتي طبق سياسات متعاقبة معادية للمواطنين، أودت بحياة الآلاف من المواطنين الذين تم تجريدهم من حقوقهم الأساسية".



وقالت النائبة المعارضة ريسا هونتيفيروس إن دوتيرتي أصبح" التهديد الوحيد الأكبر لحقوق الإنسان" في الفلبين.



ورفضت إدارة دوتيرتي الانتقادات، وقالت إنها تقدمت في مجال حقوق الانسان من خلال " حماية أرواح المواطنين ورفعة كرامة المواطن ".



وقال سلفادور ميديالديا السكرتير التنفيذي لدوتيرتي " من أجل حماية أرواح المواطنين الأبرياء الملتزمين بالقانون في البلاد، هذه الإدارة ملتزمة بقوة بحملتها ضد الجرائم والفساد والإرهاب والتمرد وانتشار المخدرات".