الصين: لم نسمع بمشاكل أمنية واجهتها أى دولة مع "هواوى"

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، اليوم الإثنين، أنها لم تسمع قط بمشاكل أمنية واجهتها أي دولة مع شركة "هواوى" العملاقة للتكنولوجيا، وذلك بعد اعتقال المديرة المالية للشركة منج وان تشو في كندا.



وأدلى لو كانج المتحدث باسم الوزارة بالتصريح خلال إفادة صحفية في بكين، حسب "رويترز".



وتسعى منج للإفراج عنها بكفالة بعد إلقاء القبض عليها في أول ديسمبر، بمدينة فانكوفر بناء على طلب من الولايات المتحدة.



وأظهرت وثائق قضائية، أن منج طلبت الإفراج عنها بكفالة لحين عقد جلسة بشأن تسليمها، مشيرة إلى مخاوف على صحتها في الحجز بكندا وأسباب أخرى.



هذا وكانت قد استدعت وزارة الخارجية الصينية، يوم السبت الماضي، السفير الكندي لديها، جون مكالوم، للتعبير عن احتجاجها على اعتقال، مينج وانزو، المدير المالي لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي"، وابنة مؤسس الشركة، والتي تواجه تهم الاحتيال في الولايات المتحدة.



وترتبط أوتاوا مع واشنطن باتفاقية لتسليم المجرمين وتم إلقاء القبض على وانزو بداية الشهر الجاري في فانكوفر بطلب أمريكي بدعوى مخالفتها للعقوبات الأمريكية التي فرضتها واشنطن على إيران على خلفية البرنامج النووي للأخيرة.



وواجهت "هواوي" مؤخرًا إجراءات تقييدية ورقابية فرض معظمها من جانب دول غربية ففي منتصف أغسطس الماضي، سن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، تشريعًا يحظر على المؤسسات الحكومية اعتماد خدمات هواوي، و"زد تي إي"، وشركات صينية أخرى بعد حظر الجيش الأمريكي بيع منتجات الشركة من الهواتف النقالة بدعوى تعريضها أفراد الجيش، ومعلوماتهم، ومهماتهم للخطر.

