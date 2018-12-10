عضو بـ"عليا الوفد": منتدى أفريقيا نافذة للاستثمار ويؤكد الدور المحوري لمصر

أكد المهندس نبيل عبد الله، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، أن منتدى أفريقيا يمثل نافذة للاستثمار للدول الأفريقية، كما أن تبنى الرئيس السيسي للمؤتمر يكرس الدور الإقليمى والمحورى ويلقى الضوء على الدور القيادي للقاهرة، مضيفا فى بيان له اليوم أن النمو الاقتصادى المرتفع للعديد من الدول الأفريقية يزيد فرص زيادة الصادرات المصرية للسوق الأفريقى الذًى يزيد تعداد سكانه على مليار و200 مليون نسمه متوقع أن يصل عدد السكان 2.5 مليار نسمة سنة 2050.



وأكد المهندس نبيل عبد الله أن ذلك يجعل من أفريقيا سوق جاذبة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن تخصيص 60 مليار دولار من الصين للاستثمار فى البنية التحتية والطرق وخطوط السكة الحديد ما بين الدول الأفريقية يسهل التبادل التجارى بينها لذا نطالب فى حزب الوفد بسرعة إقرار مشروعات ربط القاهرة والعواصم الأفريقية بالطرق وخطوط السكك الحديدية لكى نزيد الصادرات المصرية لأفريقيا ونزيد الطلب على المناطق اللوجستية والصناعية وخصوصا بعد أعمال التطوير وزيادة القدره الاستيعابية للموانئ المصرية.



وأضاف أنه يهنئ القيادة السياسية على نجاح الدبلوماسية المصرية في تحقيق الصالح العام للشعب المصري.