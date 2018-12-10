الصين: اكتشاف حالتى إصابة بحمى الخنازير الإفريقية

أكدت وزارة الزراعة والشئون الريفية الصينية، اكتشاف حالتي انتشار جديدة لحمى الخنازير الإفريقية في مقاطعتي "شنشي" شمالي البلاد و"قويتشو" الواقعة في الجنوب.



وقالت الوزارة، في بيان، اليوم الإثنين، إن المركز الصيني لمكافحة أمراض الحيوانات تأكد من إصابة 19 خنزيرًا بالمرض ونفوقها جميعًا في مزرعة بمدينة "شنمو" بمقاطعة "شنشي"، فيما تأكدت حالات انتشار أخرى في حي "بايون" بمدينة "قوييانغ" بمقاطعة "قويتشو" حيث أصيب خمسة خنازير ونفقت جميعها.



وأضافت أنه تم إرسال فريق لشنشي وقويتشو على الفور، وأطلقت السلطات المحلية استجابة طارئة لفصل الخنازير المصابة وإعدامها وتطهيرها.



يشار إلى أن حمى الخنازير الإفريقية هي مرض فيروسي شديد العدوى يصيب الخنازير ولا يؤثر على البشر أو الأنواع الحيوانية الأخرى.



وأبلغت الصين عن أول حالة للمرض في أغسطس الماضي بمقاطعة لياونينغ بشمال شرقي البلاد، وتم الإبلاغ عن حالات تفش لاحقة في العديد من المقاطعات الأخرى.