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الثقافة
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 10:05 ص

"شغل فيس".. كتاب جديد لمحمد شعير

محمد شعير
محمد شعير
جمال عاشور
dostor.org/2429881

صدر حديثا عن دار النخبة للنشر والتوزيع كتاب "شغل فيس" لمحمد شعير الكاتب الصحفى فى الأهرام.

وتدور فكرة الكتاب فى أجواء عالم الـ «فيسبوك» وحوله، ويوجهه الكاتب فى الأساس إلى الشباب سكان كوكب الـ"فيسبوك"، الذى أصبح حقيقة يومية فى حياتنا، نتأثر به ونؤثر فيه، لكنه مازال فى حاجة إلى "علامات إرشادية" توضح معالم الطريق به، فما نقرأه أو نشاهده على "فيسبوك" لا يخرج غالبا عن كونه معلومة أو رأيا أو صورة أو مقطع فيديو أو كتابة إبداعية، أى أنه نوع من "الإعلام"، لكنه "إعلام للجميع"، لا قواعد أو ضوابط تحكمه.

ويطرح الكتاب فكرة جديدة، تعد إطارا نظريا للتعامل مع الـ"فيسبوك"، كما يقدم نموذجا لتطبيق الفكرة، سعيا إلى الاستفادة من هذا الوسيط الذى لم يعد من الممكن تجاهله أو التعالي عليه، لتطوير "الكتابة" ذاتها وآلياتها، بما يتيح إمكانية ظهور جيل جديد من الكُتَّاب، وأنماط جديدة من الكتابة، تجذب الشباب للقراءة، عبر تقديم مادة تحقق المعادلة الصعبة بين المحتوى الجيد والكتابة البسيطة الجاذبة فى آن واحد.

كان قد صدر لمحمد شعير من قبل 4 كتب، هي "المرأة الحديدية تتكلم" و"لا ينشر" و"هدير الصمت" بعد ثورة 25 يناير و"الثورة العميقة" بعد 30 يونيو.

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