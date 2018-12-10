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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:55 ص

سعفان: تسليم "هويات" المصريين مستحقي المعاشات التقاعدية بالعراق

وزير القوى العاملة
وزير القوى العاملة محمد سعفان
دعاء جابر
dostor.org/2429876

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، عن وصول وفد عراقي السبت المقبل، برئاسة رئيس هيئة التقاعد الوطنية، ومدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي لتسليم بعض "هويات" المستحقين للمعاشات التقاعدية أو ورثتهم من المصريين السابق عملهم بالقطاع الحكومي العراقي، بعد أن تم مراجعتها من جانب المسئولين بهيئة التقاعد بوزارتي المالية والعمل والشئون الاجتماعية.

وقال في تصريحات صحفية اليوم، إن الوفد سيقوم خلال فترة زيارته للقاهرة التى تمتد لمدة أسبوع، في استلام أوراق مستحقين جدد، والمتمثلة كحد أدنى في رقم المعاش التقاعدي للمواطن خلال عمله بالعراق، وبطاقة الرقم القومي، وشهادة الحياة موثقة من السفارة العراقية، ومعتمدة من الخارجية المصرية، وما يثبت عمل المستحق بجهة عمله بالعراق، أو إعلام الورثة إذا كان المتقاعد قد توفي، أو توكيل رسمي وقانوني للحصول على المستحقات، أو أي مستندات تكون في حوزتهم.

وستقبل هذه الأوراق بديوان عام وزارة القوى العاملة 3 شارع يوسف عباس مدينة نصر خلال الفترة من الأحد 16، إلى الخميس 20 ديسمبر 2018، من الساعة التاسعة صباحا، وحتى الثانية بعد الظهر، فترة تواجد الوفد العراقي بالقاهرة.

وشدد وزير القوى العاملة، على أن الوزارة بذلت جهودا حثيثة، وعقدت لقاءات ثنائية مؤخرا مع المسئولين العراقيين ببغداد والقاهرة لتحريك هذا الملف الذي توقف طويلا، وبما يضمن عدم إغفال أي حق لصاحبه بعد أن صبر من توقف تحويل هذه المستحقات للبنوك المصرية ما يزيد عن 27 عاما منذ 1991.

وأردف إن الوزارة سبق أن أكدت أنها على أتم استعداد لتذليل أية معوقات في هذا الشأن بالتواصل مع المستحقين لاستكمال أي بيانات قد يطلبها الجانب العراقي دون أي غبن يقع على المستحقين بعد مرور هذه السنوات التي ليس لهم دخل في تأخير صرف معاشاتهم فيها.

يضم الوفد العراقي، أحمد عبد الجليل حسين، رئيس هيئة التقاعد الوطنية، وعلي جعفر محمد الحلو مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي، ونجلاء لطيف جاسم، مدير قسم التقاعد، وفراس حسين علي، وعادل كريم عاكول بالهيئة.

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