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سياسي
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:50 ص

اليوم.. المنظمة العربية لحقوق الإنسان تناقش أوضاع اليمن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الشريف
dostor.org/2429871

تعقد المنظمة العربية لحقوق الإنسان اليوم، مؤتمرًا صحفيًا بالشراكة مع المنتدى الاجتماعي الديمقراطي باليمن، وبالتعاون مع مؤسسة تمكين المرأة اليمنية، حول الآثار الإنسانية للنزاع المسلح في اليمن بعنوان "100 حكاية إنسانية من اليمن".

يأتي ذلك في إطار الاحتفالات باليوم العالمي لحقوق الإنسان وبمناسبة الذكرى الـ 70 للإعلان العالمي لحقوق الإنسان.

ويهدف المؤتمر إلى إلقاء الضوء على التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية جراء الحرب في اليمن من خلال عرض لـ 100 قصة إنسانية على لسان أصحابها وراصديها كنماذج عن الوضع الإنساني المأساوي.

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