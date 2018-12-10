"رياضة البرلمان" تستأنف اجتماعاتها اليوم

تستأنف لجنة الشباب والرياضة، اليوم الاثنين، برئاسة النائب أشرف رشاد الشريف، اجتماعاتها الخاصة بمناقشة الآثار المترتبة على قانون رقم 79 لسنة 2017 بإصدار قانون الرياضة وتقديم مقترحات لمعالجة هذه الآثار وذلك من خلال جلسة استماع تعقدها اللجنة مع عدد من أساتذة كليات التربية الرياضية.



كما تعقد اللجنة 3 اجتماعات أخرى، غدا الثلاثاء، بحيث يتضمن الاجتماع الأول والثاني مناقشة توقيع الوزارة بروتوكول تعاون مع أحد الشركات لتطوير 15 إستاد بحق انتفاع لمدة 15 عاما، ويتضمن الاجتماع الثالث استئناف مناقشات آثار قانون الرياضة وذلك بحضور نقابة المهن الرياضية وفروعها.

