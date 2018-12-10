شلل مرورى بطريق إسكندرية الزراعى

شهد طريق القاهرة- الإسكندرية الزراعى، كثافات مرورية عالية أثناء أعمال إنشاء كوبرى علوى بمنطقة قلما عند الكيلو 19، على الرغم من ترك حارات أخرى لحركة السيارات وسط انتشار الخدمات المرورية لمراقبة حركة السيارات، ويفضل التوجه لمحور شبرا بنها الحر لتخفيف اﻷحمال عن الطريق.



كانت إدارة المرور أعلنت عن إنشاء الكوبرى للقضاء على الكثافات المرورية بتلك المنطقة، خاصة مع وجود المدخل المؤدى لمدينة قلما ومزلقان السكة الحديد ولخفض معدل الحوادث وأسندت الأعمال لشركة النيل العامة لإنشاء الطرق، ضمن أعمال رفع كفاءة وتطوير طريق "القاهرة- الإسكندرية" الزراعى، بالتنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى.

