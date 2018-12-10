القاهرة : الإثنين 10 ديسمبر 2018
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حوادث
الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:30 ص

ضبط 144 ألف عبوة بسكويت مجهول المصدر بالبحيرة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
معوض هويدى
dostor.org/2429859

شنت مديرية أمن البحيرة بقيادة اللواء جمال الرشيدي، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، بالاشتراك مع مديرية التموين، حملة مكبرة لضبط المتلاعبين بالسلع المدعمة وضبط السلع منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

وأسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد وجدي الصيرفي، رئيس مباحث التموين، عن ضبط "محمد.م. ع "42 سنة، المدير المسئول عن مصنع بسكويت دون ترخيص ملك "مصطفى. م. س " كائن بناحية أبيس الرابعة مركز كفرالدوار ومقيم بالورديان مينا البصل الإسكندرية لقيامه بإدارة المصنع دون الحصول على تراخيص من الجهات المختصة ودون الحصول على سجل صناعى من الهيئة العامة للتصنيع وحيازة واستخدام مواد خام في عملية التصنيع مجهولة المصدر وبدون فواتير داله على مصدرها وتدوين عناوين للمصنع مخالفة للواقع لتحقيق أرباح غير مشروعة وضُبط بحوزته 144 ألف باكو بسكويت منتج نهائى.

كما تم ضبط 6.425 طن مواد خام "دقيق فاخر، سمنة، سكر أبيض"، طن بكر للتغليف.

تم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.

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