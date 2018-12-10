طريقة عمل السمك المشوى بالزبدة والثوم

يعد السمك من أهم الأكلات التي تساعد على تقوية المناعة خاصة في فصل الشتاء، حيث تنتشر أدوار البرد، ويمكن من خلال هذه الطريقة تجديد مظهر تقديم السمك على السفرة.



المقادير:



- 3 ملاعق زيت.

- 3/4 كيلو سمك قشر بياض.

- ملعقة زيت زيتون

- ملح.

- فلفل.

- كزبرة ناعمة.

- زعتر.

- ريحان.

- ليمون.

- 2 فص ثوم.

- 3 زبدة.

- بقدونس.



طريقة التحضير:



1- في طاسة تيفال، يوضع سمك قشر البياض في قليل من الزيت ويقلب على الجانبين.

2- يضاف عليه ملح وفلفل وكزبرة وزعتر وزيت الزيتون.

3- يرص السمك في صينية، ويضاف عليه ريحان وشرائح ليمون ويوضع في الفرن على درجة حرارة 180 درجة.

4- وفي إناء، يضاف الثوم والزبدة والبقدونس والليمون ويقلب جيدا.

5- يوزع الخليط على السمك ويقدم مع شرائح الليمون.