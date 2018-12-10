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الإثنين 10/ديسمبر/2018 - 09:27 ص

اليوم: هيئة كبار العلماء تعقد الملتقى الأول بجامعة الأزهر

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
نعمات مدحت
dostor.org/2429857

تعقد هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سلسلة ندوات علمية تحت عنوان "ملتقى هيئة كبار العلماء" لمناقشة أهم القضايا التي تهم المجتمع، اليوم الاثنين، بقاعة الإمام محمد عبده، بفرع جامعة الأزهر بالدراسة، يبدأ في الثانية والنصف مساء.

وسيكون اللقاء الأول بعنوان "الأحكام الشرعية بين الثابت والمتغير"، برعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
ويحاضر في الندوة كوكبة من كبار العلماء، كلُ من الدكتور نصر فريد واصل، والدكتور علي جمعة، والدكتور عبد الهادي زارع، بحضور نخبة من العلماء والمثقفين، والشباب.

ويعقد الملتقى بشكل دوري يهدف إلى مناقشة القضايا الفكرية المعاصرة في حوار تفاعلي بين الحضور والمحاضرين، وستتم الإجابة فيه عن أسئلتهم وما يدور بأذهانهم فيما يتعلق بموضوع الندوة من بيان الوجه الصحيح للإسلام، وتوضيح أحكام شريعتنا السمحة، وإخراج الناس -وبخاصة الشباب- من الحيرة التي توقعهم فيها الفتاوى غير المنضبطة التي يصدرها البعض.

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